США заблокировали проект заявления СБ ООН по ситуации в Секторе Газа: АР

Голос Америки. США в субботу заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН, призывающего расследовать обстрел Израилем палестинских участников массовой акции протеста в секторе Газа. Об этом сообщило информагентство АFP со ссылкой на дипломатический источник в Совете Безопасности.

Палестинские власти утверждают, что израильские силовики убили в пятницу по меньшей мере 15 человек, еще более 750 получили ранения.

Некоторые участники похорон погибших палестинцев, которые состоялись в субботу, призывали к «мести».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил израильских военных, открывших огонь по палестинцам.

«Наши солдаты – молодцы, – заявил он. – Израиль действует энергично и решительно, защищая свой суверенитет и безопасность своих граждан».

Власти Палестинской автономии объявили в субботу день траура.

В воскресенье Нетаньяху отверг критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что «решительно осуждает правительство Израиля за его бесчеловечную атаку».

«Самая высоконравственная армия мира не будет слушать нравоучений со стороны человека, который на протяжении ряда лет подвергает мирных жителей неизбирательным бомбардировкам», – заявил израильский премьер. Ранее Нетаньяху называл Эрдогана человеком, который «бомбит курдских сельских жителей».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвали к «независимому и прозрачному расследованию» обстрела палестинцев израильскими военными.

«Я не понимаю лицемеров, требующих создания комиссии по расследованию, – написал в Твиттере министр обороны Израиля Авигдор Либерман. – Они что-то напутали и решили, что ХАМАС вчера организовал Вудстокский фестиваль, и мы должны вручить им цветы».

Палестинцы установили палаточные лагеря протеста вдоль всего сектора Газа, которые, как ожидается, будут действовать шесть недель. Предполагают, что в этих лагерях будут селиться целые семьи – мужчины, женщины и дети.

По оценкам израильских военных, в палаточных лагерях поселились около 30 тысяч демонстрантов.

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