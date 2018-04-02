Госпрограмму стоимостью в 700 млн отдали неопытному в сфере сыну депутата

В прошлом году, когда стартовала государственная лизинговая программа по приобретению доступной сельскохозяйственной техники, премьер-министр и министр сельского хозяйства с гордостью заявляли об этом. Однако, как всегда появляются люди, которые идут на всякие уловки, чтобы воспользоваться государственными льготами, «зарабатывая» большие деньги. На самом деле случайные люди в подобных проектах не оказываются, и вряд ли министр сельского хозяйства не осведомлен о том, кто именно пользуется подвернувшейся возможностью. Помимо этого, в некоторых сферах оказываются не понимающие в сфере родственники и знакомые чиновников.

В распоряжении газеты «Аравот» оказался отчет Контрольной палаты, в котором есть данные о выявленных злоупотреблениях в результате проверок в министерстве сельского хозяйства. Так, с целью организации стоянки для сельскохозяйственной техники государство выделило 700 млн. драмов. Заявок на организацию стоянки сельскохозяйственной техники было представлено четыре – гражданином С. Авакяном, компаниями «Наири берриутюн», «Чинван» и «Идас». Право организации стоянки досталось «Идас», при этом, данный факт был закреплен на заседании правительства. Однако «Идас», согласно отчету КП, была создана 28 апреля прошлого года с уставным капиталом в 50 тысяч драмов. В отчете говорится, что данная компания не имела достаточного опыта организации сельскохозяйственных работ.

Отметим, что владельцем «Идас» является сын депутата от РПА Акопа Акопяна – Паруйр Акопян, также руководящий ОАО «Арпа-Севан». 700-милионной госпрограммой данная компания должна была приобрести 7 тракторов и 4 сельскохозяйственные машины для посева.

Согласно КП, «Отсутствуют результаты мониторинга соответствующего отдела министерства сельского хозяйства о необходимости приобретения таких мощных тракторов, поскольку стоимость каждого трактора составляет 90,8 млн. драмов. Стоит отметить, что такие тракторы используются, в том числе и в строительстве и тяжелой промышленности».

Помимо этого, отсутствуют контролирующие механизмы целевого использования данной техники. На общую сумму 23,8 млн драмов было приобретено 7 плугов, однако цены на рынке заранее не были изучены. При этом все семь плугов сын Акопа Акопяна, согласно данным на 12 января текущего года, держал на складе «Арпа-Севан».

Фактически, министерство сельского хозяйства в лице правительства проталкивает своих для осуществления такой богатой программы. При этом, программой предусмотрено, что право на собственность приобретенной техники будет передано «Идас» после погашения стоимости в 700 млн и доплаты до 226 млн. драмов. Право на собственность остается за Фондом развития сельского хозяйства, у которой «Идас» должна приобрести право на собственность техникой, заплатив только деньги по контракту, что противоречит пилотной программе с целью организации других стоянок сельскохозяйственной техники с возмещаемой суммой.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

28.03.2018г