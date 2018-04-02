Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:12 | Апрель 2 2018
10:12 | Апрель 2 2018

Площадь – ярмарка «туров»

Площадь – ярмарка «туров»

В этот туристический сезон Площадь Республики превратилась в ярмарку «туров». В центре площади десятки частников, разместив плакаты (Гарни-Гегард-Татев, Севан-Агарцин) на своих автомобилях, предлагают туристам экскурсии. Если договариваются по цене, плакат убирают в машину и начинают путешествие с туристом.

Понятно, что в нашей стране с высоким уровнем безработицы (среди мужчин – 18,1%, женщин – 17,8%), люди пытаются получить некоторый доход хотя бы в туристический сезон, но площадь не то место, где должны предлагаться эти услуги. Площадь Республики – сердце нашей столицы – Еревана. В рекламных видеороликах, рассказывающих о нашей стране, мы приглашаем туристов посетить ее, увидеть, восхититься архитектурой, но они приезжают и становятся очевидцами неряшливой обстановки, напоминающей азиатский рынок.

Правительство, городские власти расходуют миллионы на рекламу страны, столицы, на дизайн, но игнорируют такие принципиальные вопросы.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»
28.03.2018г

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Газета «Аравот», Столица

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда