Площадь – ярмарка «туров»

В этот туристический сезон Площадь Республики превратилась в ярмарку «туров». В центре площади десятки частников, разместив плакаты (Гарни-Гегард-Татев, Севан-Агарцин) на своих автомобилях, предлагают туристам экскурсии. Если договариваются по цене, плакат убирают в машину и начинают путешествие с туристом.

Понятно, что в нашей стране с высоким уровнем безработицы (среди мужчин – 18,1%, женщин – 17,8%), люди пытаются получить некоторый доход хотя бы в туристический сезон, но площадь не то место, где должны предлагаться эти услуги. Площадь Республики – сердце нашей столицы – Еревана. В рекламных видеороликах, рассказывающих о нашей стране, мы приглашаем туристов посетить ее, увидеть, восхититься архитектурой, но они приезжают и становятся очевидцами неряшливой обстановки, напоминающей азиатский рынок.

Правительство, городские власти расходуют миллионы на рекламу страны, столицы, на дизайн, но игнорируют такие принципиальные вопросы.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

28.03.2018г