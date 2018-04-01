Эстонская пресса – о высылке Азербайджаном гражданки Эстонии Карине Оганесян из бакинского аэропорта

Эстонская пресса довольно бурно отреагировала на недавний случай с запретом на въезд в Азербайджан гражданки Эстонии, советника председателя Таллиннского городского совета Карине Оганесян и ее высылку из аэропорта Баку. Авторитетные периодические издания страны выразили свой протест и озабоченность и выступили с критическими статьями.

Эстонский новостной сайт news.err.ee в связи со случившимся в частности сообщил, что 23 марта Карине Оганесян, которая прибыла в составе делегации из Эстонии для участия в международной педагогической конференции, запретили въезд в Баку, основной причиной чего стала ее армянская фамилия. Продержав 12 часов в специальной нейтральной зоне, ее в итоге отправили обратно в Эстонию.

Сайт также цитирует посла Армении в Эстонии Тиграна Мкртчяна, который в частности, заявил, что такое поведение еще раз демонстрирует нетерпимость и расистскую политику бакинских властей.

Инцидента коснулся также один из самых влиятельных новостных сайтов Эстонии, delfi.ee, сообщив, что, хотя у Карине Оганесян имелась электронная виза, ей не разрешали въезд в страну. На сайте также приводятся слова председателя Палаты национальных меньшинств Эстонии Рафика Григоряна, который выразил недовольство через социальные сети.

О случае написал и другой известный новостной сайт Baltnews.ee, который сообщил, что во время приезда Карине Оганесян властями Азербайджана была «обнаружена ошибка», выявлена ее армянская фамилия, в результате чего Карине Оганесян продержали 12 часов в аэропорту и затем отправили ​​обратно в Эстонию. Сайт также цитирует запись в «Твиттере» посла Тиграна Мкртчяна о том, что эстонская сторона должна адекватно отреагировать на столь негативное и подлое отношение Азербайджана к гражданке Эстонии.

Бывший редактор новостей EEA и интернет-редактор Estonian Warld Сильва Тамбур пишет на своей странице в Фейсбук, что после данного инцидента ни у кого не должно возникать иллюзий относительного того, с какой страной они имеют дело в лице Азербайджана. Автор также добавляет, что эстонские политики защищают права человека во всем мире, однако в случае Азербайджана они закрывают глаза.

Сайт ohtuleht.ee, коротко представив инцидент, отметил, что в ответ на их запрос МИД Эстонии сообщил, что они в курсе о случившемся и приняли меры, чтобы выяснить, что произошло. Сайт также сообщил, что глава дипломатического представительства Эстонии находился на связи с Оганесян с того самого момента, когда стало известно, что ей не разрешают въехать в страну.

На сайте postimees.ee рассказали о произволе властей Азербайджана и сообщили, что армянская фамилия Карине Оганесян, несмотря на то, что документы были законными, стала причиной запрета для ее въезда в страну.