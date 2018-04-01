Россия и моральное банкротство Запада: The Financial Times

Часто говорят, что Россия — конкурент западной демократии. Но это заблуждение. Этой страной управляют исключительно в интересах Владимира Путина и его друзей-олигархов. Российский режим может служить моделью только для других начинающих клептократов. Об этом в статье «Россия и моральное банкротство Запада», опубликованной в британской The Financial Times, пишет Эдвард Льюс (Edward Luce) и продолжает (перевод на русский — Иносми.Ру):

Большая часть мира не стремится ни к политической системе, ни к уровню жизни России. Увы, но главная идеологическая угроза для Запада исходит изнутри. Машина г-на Путина для обогащения обнажает нравственные недостатки Запада. Его сообщники не смогли бы обогатиться без попустительства с нашей стороны.

Это в первую очередь применимо к США и Великобритании. В отличие от большинства западных демократий, в США и Соединенном Королевстве разрешено анонимное владение активами. В большинстве демократий действуют законы, требующие обнародовать имя конечного владельца активов, будь то компания или недвижимость. Но в крупнейших англоязычных демократиях все обстоит иначе. По данным Министерства финансов США, ежегодно в США отмывается примерно 300 миллиардов долларов. На долю Великобритании и ее офшорных финансовых центров приходится примерно 125 миллиардов долларов. Конечные владельцы большей части этих денег остаются неизвестными. Значительная часть этих средств принадлежит россиянам, как утверждает Андерс Аслунд (Anders Aslund), ведущий специалист по российской экономике. По разным оценкам, личное состояние г-на Путина может достигать 50-200 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов — это больше ВВП многих стран-членов ООН. Тем не менее, мы не предпринимаем почти никаких мер для того, чтобы разрушить эту машину.

Высылка западными странами 130 российских дипломатов, несомненно, выглядит очень решительным шагом — и это лучше, чем ничего. Однако эта мера сама по себе не поможет вывести из строя машину г-на Путина. В действительности взаимная высылка дипломатов, создающая иллюзию кризиса, выгодна г-ну Путину. Это театр кабуки в русском стиле. Зачем еще Дональду Трампу и Терезе Мэй соглашаться на это?

Мотивы президента США и премьер-министра Великобритании требуют тщательного анализа. Дерзость покушения с применением нервно-паралитического вещества, совершенного в Соединенном Королевстве в начале марта, не позволяет нам игнорировать их. Создается впечатление, что г-н Путин будто бы оставил свою подпись.

Возможно, это произошло, потому что Соединенное Королевство сделало слишком мало для того, чтобы расследовать как минимум 14 подозрительных смертей россиян, произошедших на британской земле за последние 10 лет. Многие из них — к примеру, смерть опального олигарха Бориса Березовского в 2013 году — были названы самоубийствами. Другие, как решило следствие, стали результатом естественных причин — к примеру, смерть разоблачителя Александра Перепиличного в 2012 году.

Во многих случаях Министерство внутренних дел Великобритании, которым Тереза Мэй руководила в течение шести лет, сознательно затягивало процесс. Прикрывшись соображениями национальной безопасности г-жа Мэй отказалась обнародовать документы по делу г-на Перепиличного несмотря на то, что в его теле были обнаружены следы гельземиума — ядовитого растения, способного вызвать остановку сердца. Те, кто хочет больше узнать о безразличии британской полиции, могут почитать выводы блестящих расследований «БаззФид» (Buzzfeed).

Теперь Великобританию заставили продемонстрировать решимость. Добившись демонстрации единства Запада, г-жа Мэй сумела повысить свой авторитет. По сравнению с Джереми Корбином (Jeremy Corbyn), лидером лейбористов и убежденным русофилом, она положительно выглядит по-тэтчеровски. Однако высылка дипломатов мало что именит. По некоторым оценкам, значительная доля сделок по лондонской недвижимости совершается россиянами. Слишком много лондонских банков, агентов по недвижимости и провайдеров услуг класса люкс извлекают выгоду из российских денег.

США, как и Великобритания, тоже с радостью принимают у себя нечестно заработанные деньги. Однако Америка скомпрометировала себя еще в одном важном аспекте.

Многие часто забывают, что г-н Путин обвинил Хиллари Клинтон в утечке Панамских документов в 2015 году, в результате которой всему миру стало известно о целой сети подставных компаний, посредниках и методах, при помощи которых он и его друзья прятали свои деньги. К примеру, согласно этим документам, состояние ближайшего друга г-на Путина Сергея Ролдугина достигает 130 миллионов долларов. Г-н Ролдугин — музыкант, и он зарабатывает на жизнь игрой на виолончели.

Другим соратником г-на Путина был Михаил Лесин, бывший старший советник российского президента и основатель телеканала RT. Но г-н Лесин поссорился с г-ном Путиным. В 2015 году его нашли мертвым в одном из отелей Вашингтона. Хотя на его теле обнаружили множество повреждений, американским властям потребовалось много месяцев для того, чтобы объявить его смерть результатом несчастного случая. На следующий день после его смерти г-н Лесин должен был давать показания федеральным следователям.

Неужели вас удивляет, что г-н Путин стал вести себя так бесцеремонно? Попытки России повлиять на исход американских президентских выборов 2016 года отчасти стали местью за утечку Панамских документов.

Экономика России примерно равна экономике Италии, а ее вооруженные силы находятся в довольно плохом состоянии. Ей управляет автократ, который не решается ослабить свою хватку из-за страха все потерять. Оружие, которого г-н Путин боится больше всего, — это прозрачная бухгалтерия. Именно поэтому он хранит свое богатство там, где права собственности надежно защищены и где еще действует диктатура закона.

Однако важнее всего то, что Запад сознательно идет на сделку с диктатором, и это является следствием жадности системы, утратившей свой моральный компас. Все это было правдой еще до того ценного подарка, которым стало избрание г-на Трампа. Только представьте себе, насколько приятнее все стало теперь.