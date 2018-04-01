МИД РФ: Россию должны покинуть «еще около 50» британских дипломатов

Голос Америки. МИД России заявил, что страну должны покинуть еще «около 50» британских дипломатов. Ранее, в ответ на решение Лондона о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии в Великобритании, Москва уже объявляла о том, что в рамках «зеркального» ответа РФ должны покинуть 23 сотрудника британского посольства. Одновременно было объявлено и о прекращении работы Британского совета.

В минувшую пятницу посол Великобритании в Москве Лори Бристоу был вызван в МИД, где ему сообщили о требовании российских властей «уравнять» численность дипломатического персонала.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила агентству Reuters, что это требование означает, что Великобритания должна будет сократить число сотрудников дипмиссии «на чуть больше, чем 50 человек». По предположению агентства, при этом будут учтены и 23 сотрудника, которые ранее уже покинули Россию.

«Мы просим о паритете, — заявила Мария Захарова. — У британцев на 50 дипломатов больше, чем у России».

В ответ на вопрос, означает ли это требование, что Россию должны покинуть именно 50 британских дипломатов, представитель МИД РФ заметила, что их должно быть «немного больше 50».