Итальянский дневник

Вечный город — Рим

В самом сердце Средиземного моря находится одна из самых красивых стран мира – Италия, а тех, решил посетить вечный город Рим, ждет культурный шок. Во-первых, можно увидеть самое маленькое в мире государство – Ватикан, на площади которой всегда нескончаемые очереди. Для того, чтобы посетит музеи Ватикана, желательно билеты заказать на сайте Ватикана, а в случае, если вы готовы заплатить на 3-4 евро больше, то можно избежать километровые очереди. Сердце Ватикана и всего католического мира, собор Святого Петра — одна из главных достопримечательностей Рима. Здесь можно обозреть древний Рим с высоты птичьего полета. В северном дворике базилики св. Петра, в глубокой наружной нише расположена статуя Григора Лусаворича (Просветителя). Она являет собой скульптуру высотой 5,7 метра и весом более 26 тонн, выполненную из мрамора и была освящена Папой Римским Иоанном Павлом II в 2005 году.

Гордостью Рима является Сикстинская капелла: роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело. Фотографировать внутри капеллы не разрешается.

Еще одной визитной карточкой итальянской столицы является Колизей — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.

На площади Пьяцца делла Ротонда в Риме находится Пантеон. На территории Пантеона погребены, в частности, художник Рафаэль Санти, первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II. Главная особенность Пантеона – отсутствие окон. Существует только отверстие в центре крыши, называемое «окулюс». Это «окошко» является единственным отверстием наружу, откуда и поступает свет.

Одним из излюбленным туристами мест является Пьяцца Навона с ее фонтанами. Здесь повсюду можно увидеть уличных музыкантов, художников, живые скульптуры, а также чернокожих, продающих подделки известных марок, мелкие товары.

Самый большой фонтан в Риме – фонтан Треви, он был создан Николо Сальви по эскизам основоположника барокко Джовани Лоренцо Бернини. Это самый грандиозный римский фонтан – подлинный символ эпохи барокко. Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим ещё раз. Две монеты — любовная встреча. Кстати, говорят, что коммунальные службы Рима каждый год вылавливают из фонтана монет на сумму 70 000 евро. Отметим, что фонтан Треви «присутствует» и в фильмах – «Римские каникулы», «Сладкая жизнь» и т. д.

Наряду с другими достопримечательностями одной из самых посещаемых является Испанская лестница. Этот величайший памятник архитектуры, построенный в стиле барокко, состоит из 138 ступеней, завершает собой Испанскую площадь в Риме и улицу Кондоти и ведет к знаменитой церкви Тринита-деи-Монти. На Венецианской площади в Риме, на склоне Капитолийского холма расположен монумент Витториано, построенный в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. В Витториано есть два музея. Кстати, в 2015 году в одном из них открылась выставка «Армения. Народ ковчега».

Флоренция — родина Микеланджело и Галилея

Центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства, а ныне административный центр региона Тоскана, ил как итальянцы называют – Firenze известна также как родина Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Боккачо, Галилео Галилей, Джотто, Боттичелли, Донателло, Брунеллески, Никколо Макиавелли, Рафаэль, Америго Веспуччи, Джорждо Вазари. Флоренция – один из 17 городов Италии с высоким доходом, она является колыбелью Возрождения. Флоренция является одним из экономических, туристических и промышленных центров Италии. Центр Флоренции находится в списке объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Флоренция имеет множество музеев, галерей, самые известные из них – музей Палаццо Питти и галерея Уффици. В галерее Уффици содержится ценнейшая коллекция живописи и античной скульптуры итальянских мастеров. В Уффици можно увидеть шедевры мирового искусства – работы Боттичелли, да Винчи, Рафаэля, Тициана и т.д.

Во Флоренции находится также знаменитый парк Сады Боболи — один из лучших парковых ансамблей итальянского Ренессанса. Это музей под открытым небом парк разделяют длинные осевые дорожки, широкие гравийные дорожки, он украшен декоративными элементами из камня, роскошными статуями и фонтанами. Исключительным является также сад Бардини. Он находится на берегу реки Арно и входит в десятку лучших садов Италии.

Венеция – город на воде

Венеция — это город на воде, расположенный на берегу Адриатического моря, на 118 островах, которые разделяют 177 каналов и соединяют 400 мостов, в том числе и мост Риальто, построенный в конце XVI века. Говорят, город ежегодно посещает 18 млн. туристов. Душа и сердце Венеции — площадь Сан-Марко с одноименным собором. В соборе Святого Марка, находящемся рядом с Дворцом дожей, находятся мощи апостола Марка и множество ценных предметов искусства. Собор в числе прочих венецианских памятников вошёл в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

У входа в собор есть квадрига армянских бронзовых коней. Согласно источникам, в 66 г. н. э. в связи с получением из рук Нерона короны армянский царь Трдат подарил ему скульптуру, она находится в Венеции с 13 века.

В правом нефе церкви Сан-Сальвадор находится могила Катерины Корнаро – королевы Киликийской Армении. В сердце Венеции есть Армянская улица, на ней — армянская Церковь Святого Креста.

Во дворце Палаццо Зенобио находится гимназия Мурад-Рафаэлян, где получили образование многие известные армяне – Даниел Варужан, Ваграм Папазян, Товмас Терзян и другие.

Милан – мода плюс история

Второй по величине город Италии – Милан является пятым во всей Европе. Милан — мировой центр моды и дизайна. Современный облик Милана – европейский мегаполис, успешно вместивший в себя современные бизнес-кварталы и памятники эпохи Возрождения. Здесь находится известный оперный театр Ла Скала. Визитная карточка Милана – Галерея Виктора Эммануила II, расположенная на центральной площади Пьяцца дель Дуомо. Удивительной красоты собор, построенный из белого мрамора, вмещает почти 40000 прихожан. Над алтарём находится гвоздь, который, согласно легенде, был вытащен из креста, на котором был распят Иисус Христос.

Одна из достопримечательностей Милана — Галерея Виктора Эммануила II, она считается старейшим из всех пассажей мира, где находятся брендовые магазины и рестораны. Санта-Мария-делле-Грацие — главная церковь доминиканского монастыря в западной части Милана. В трапезной этого храма находится одна из самых знаменитых фресок в мире — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. В 1980 г. весь монастырский комплекс объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО — первым в Италии.

Гоар АКОБЯН

Рим-Флоренция-Венеция-Милан-Ереван

Фото – автора