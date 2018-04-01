«В Ереване должно быть больше камерных многожанровых театров»

Наблюдения театральных деятелей об облике современного театра и законе

27 марта ежегодно отмечается как Всемирный день театра. Находящийся с 2004 года в обращении проект закона о театре так и не получает силу закона. Если бы «Аравот» собрала мнения деятелей искусства, выраженные о законопроекте за эти годы, то получился бы не буклет, а целая книга. Например, художественный руководитель кукольного театра им. Ованнеса Туманяна Рубен Бабаян в беседе с нами отметил, что не видит необходимости в законе, на его взгляд, у нашего театра есть две основные задачи: первая – быть современным, интересным, глубоким и востребованным, вторая задача – организационная, она должна поддерживать творческую деятельность. Господин Бабаян проблемой номер один читает образовательную. По его словам, необходимо открывать перед молодыми талантами все возможности, поскольку никто не знает, как долго у человека будет талант. «У нас есть задача создания высококачественных художественных произведений и соответствующих условий, чтобы у них была своя аудитория и они представлялись как в Армении, так и за рубежом», — отмечал господин Бабаян.

Наш сегодняшний собеседник – художественный руководитель Ереванского Государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян считает, что все те проблемы, которые сегодня есть в сфере, возможно, будут урегулированы после принятия закона. По его словам, театр – это организм, для существования которого нужны личности, однако он не уверен, что если закон будет принят, личности найдут свое место.

«Говоря о театре, если вы хотите видеть коренные изменения, то нужно инициировать реформы, в первую очередь, в сфере театрального образования, или, когда мы говорим о высоких технологиях и современных тенденциях, то нельзя ограничиваться только внутренним спросом, a следует попытаться интегрироваться в современные выразительные средства, а современный театральный образ это визуальный театр. Мы не имеем права сегодня представлять себя в эстетике прошлого, и интернет помогает в знакомстве с современными тенденциями».

На вопрос, всегда говорится о том, что в Армении есть много театров — 25, и только в Ереване их 14, господин Дадасян отметил, что в Ереване должно было быть намного больше маленьких, предназначенных для 100 зрителей камерных театров, потом добавил: «В контексте вопроса я «услышал» в том числе и о проблеме финансирования театров. В любой стране мира театр имеет свои источники финансирования – государственные, частные, в виде грантов и помощи местных органов. Театр не может существовать за счет самофинансирования, у нас есть преимущество, сохранить репертуарный театр».

В ходе беседы Жирайр Дадасян рассказал также, что в скором времени представление «Чемодан судьбы» студентов второго курса Государственного института театра и кино примет участие в студенческом театральном фестивале в Молдове. «Я сказал своим восьми студентам, чтобы каждый из них представил миниатюру на основе произведений армянской и всемирной литературы, затем собрали их в одно, и получилось то, что получилось. По предложению руководства института, заведующего кафедрой режиссуры Рубена Бабаяна, и при согласии проректора Наири Саргсяна этот проект «поедет» в Молдову», — рассказал Жирайр Дадасян.

Кстати, по случаю Всемирного дня театра в концертном зале Арам Хачатрян состоится концерт Национального академического хора Армении под руководством Ованнеса Чекиджяна, вырученные деньги будут направлены на нужды Степанакертского театра.

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

24.03.2018г