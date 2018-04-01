ЕС призывает к независимому расследованию гибели 16 палестинцев на границе с Израилем

Европейский Союз призывает к независимому расследованию столкновений на израильско-палестинской границе, во время которых погибли по меньшей мере 16 палестинцев. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает Европейская правда.

В заявлении отмечается, что 16 палестинцев погибли в результате действий израильских сил безопасности, которые использовали боевые патроны в ходе столкновений и демонстраций в Газе у границы с Израилем. Сотни людей также были ранены.

«Использование боевых патронов должно быть, в частности, частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть пропорциональным в любом случае», — говорится в заявлении.

ЕС также призывает все стороны продемонстрировать сдержанность и избегать дальнейшей жестокой эскалации и любых действий, которые могли бы поставить под угрозу жизни гражданских.

«ЕС подтверждает свои призывы к прекращению закрытия сектора Газа и полного открытия пунктов пропуска, одновременно решая вопрос законной безопасности Израиля. ЕС также настоятельно призывает палестинские стороны активизировать свои усилия, с тем чтобы позволить палестинским властям осуществить полный контроль над Газа», — отмечается в заявлении .

Напомним, 30 марта палестинцы начался шестинедельный протест — так называемый «Большой марш возвращения» вблизи границы Палестины с Израилем.

Десятки тысяч палестинцев, требуют права возвращения беженцев в Израиль, собрались в пяти местах вдоль огороженой 65-километровой границы, где было развернуты палаточные городки для запланированного протеста.

Фото — ВВС