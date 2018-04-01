Эрдоган – Макрону: «Кто ты такой, чтобы предлагать посредничество?»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на предложение президента Франции Эмануэля Макрона. Тот выразил готовность выступать в качестве посредника между разместившимися на севере Сирии «Демократической силами Сирии» (SDG) и Турцией.

«Кто дал тебе такую ​​ответственность? Не влезай в дела выше тебя. С каких это пор Турция поставила перед собой задачу сесть за один стол с террористическими группировками?

Вы это можете сделать, а Турция продолжит свою борьбу так, как это произошло в Африне. Кто вы такой, что осмеливаетесь предлагать свое посредничество между Турцией и террористической группировкой? Только те, кто еще не ответил за свое собственное кровавое прошлое, могут вообразить себя рядом с террористическими группами, но для Турции это исключено», – сказал президент Турции.

Эрдоган также объявил, что после такого предложения Франция больше не имеет права когда-либо жаловаться на террористов, террористические группы и их действия.

Источник – Diken