Глава МИД Германии «открыт к диалогу» в отношениях с Россией: заявление

Deutsche Welle. Германия рассчитывает на постепенное возвращение доверия в отношениях с Россией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 1 апреля, в интервью газете Bild am Sonntag. РФ может выступать в качестве партнера «для решения региональных конфликтов», полагает министр.

Мас также считает Россию «важным элементом поддержки многонационального порядка». Таким образом, Берлин «открыт к диалогу» с Москвой, отметил министр.

Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными. В результате «поведения России» потеряна «значительная доля доверия», подчеркнул он. Выражение солидарности с Великобританией по делу Скрипаля является сигналом единства, считает министр.

Ранее десятки западных стран объявили о высылке около 150 российских дипломатов на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Москва настаивает на своей невиновности и пообещала ввести зеркальные санкции.

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