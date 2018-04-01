Посол США в Армении: это еще одно напоминание о том, какую серьезную угрозу представляют неразорвавшиеся боеприпасы

Соболезнования в связи с трагическим случаем в Нагорном Карабахе

С прискорбием узнали о гибели Павла Акопова, Самсона Аванесяна и Марата Петросяна, троих отважных гуманитарных сотрудников, которые в составе HALO Trust, частично финансируемом USAID, участвовали в работах по разминированию в Нагорном Карабахе.

Мы выражаем наше глубокое сочувствие семьям Павла, Самсона и Марата и молимся за них. Они пожертвовали своей жизнью ради служения другим. Мы надеемся, что другие специалисты HALO Trust, Гарик Гохирян и Арам Мкртчян, получившие серьезные ранения, смогут быстро восстановиться.

Это еще одно напоминание о том, какую серьезную угрозу представляют неразорвавшиеся боеприпасы для гражданского населения в любой части мира.

Эти три доблестных человека навсегда останутся в нашей памяти. Их преданность и отвага во благо других людей пусть станет утешением их семьям, понесшим невосполнимую утрату, и придаст силы их коллегам в HALO Trust продолжать свою работу, храня о них светлую память.

Посол США в Армении Ричард Миллс

Директор USAID Armenia Дебора Гризер