Армяне всегда будут помнить Павла, Самсона и Марата, погибших при разминировании: Армянская Ассамблея Америки

Вашингтон. Армянская Ассамблея Америки направляет The HALO Trust свое послание с соболезнованиями в связи с трагической смертью троих сотрудников организации – Павла Акопова, Самсона Аванесяна и Марата Петросяна, которые погибли при разминировании территорий в Арцахе, а также в связи с получением серьезных ранений Гагиком Гохиряном и Арамом Мкртчяном. Ассамблея выражает глубокую признательность The HALO Trust за важную работу и службу. Армяне всегда будут помнить Павла, Самсона и Марата, которые погибли во время разминирования территорий во имя безопасности народа Армении и Арцаха, и в эту Страстную неделю мы будем молиться за полное выздоровление Гагика и Арама.

Проводящая работы по разминированию международная организация The HALO Trust вчера опубликовала официальное заявление о трагедии. «С глубоким прискорбием сообщаем, что утром 29 марта, в результате случайного взрыва противотанковой мины в местечке Казанчи Нагорного Карабаха погибли трое наших сотрудников и двое получили ранения. В это время сотрудники находились в машине, проводящей разведку заминированной территории», – отмечено в заявлении. «Во всем мире каждый день более 8000 сотрудников Halo отправляются работать в такие места, куда не может ступить нога другого человека, и этот трагический инцидент показывает ту опасность, с которой они встречаются лицом к лицу и важность нашей работы. Наши коллеги погибли, стараясь сделать безопасной землю для народа Нагорного Карабаха».

С 2000 года и по сей день The HALO Trust единственное агентство, которое работает в Арцахе над разминированием и обезвреживанием кассетных боеприпасов. На сайте The HALO Trust отмечается: «Разминирование территорий в Карабахе не только существенно сократило количество несчастных случаев, но и позволило сооружать дороги, школы и дома, проводить водопроводы, обрабатывать поля, безопасно пасти скот, людям заниматься своими повседневными делами без страха. Польза от разминирования ощутима, а разминированные земли могут безопасно использоваться вечно».

За 2000-2016гг. The HALO Trust уничтожил в Арцахе 180858 малогабаритных боеприпасов, 48572 единицы «других взрывчатых веществ», 12423 кассетные бомбы, 8733 противопехотные мины и 2584 противотанковые мины. HALO Trust очистил до 88% этой территории, планируя к 2020 году очистить все заминированные районы в Арцахе. По информации HALO Trust, в Арцахе зафиксирован «самый высокий в мире показатель инцидентов с минами на душу населения, и каждая третий погибший является ребенком».

Армянская Ассамблея Америки