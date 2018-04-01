Кемеровский губернатор Аман Тулеев подал в отставку: видео

Губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев досрочно подал в отставку со своего поста, передает издание «Медуза».
На сайте администрации области опубликовано сообщение о том, что Тулеев написал заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой об отставке по собственному желанию.
В видеообращении к жителям Кузбасса Тулеев заявил следующее: «Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».
Аман Тулеев был избран на пост главы Кузбасса 1 июля 1997 года и с тех пор неоднократно переизбирался. Сейчас Тулееву 73 года. Губернатор подал в отставку на фоне расследования пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. 27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона. Аман Тулеев к митингующим не вышел, вместо этого попросив прощения за пожар в «Зимней вишне» у Владимира Путина.