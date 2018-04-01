Вашингтон возобновляет действие Всеобщей системы преференций в торговле с Арменией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым для Армении с 22 апреля с.г. будет перезапущена Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран – Generalized System of Preferences (GSP).

Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций РА, подчеркивая, что перезапуск GSP имеет обратную силу, посему импортеры имеют право до 19 октября 2018г. подать заявки на возврат заплаченных пошлин.

Отметим, что Всеобщая система преференций (GSP) – это система льготных таможенных тарифов, применяемая развитыми странами на товары, вывозимые из развивающихся стран в целях содействия их экономическому росту и повышения их экспортного потенциала. Она включает в себя льготные тарифы или беспошлинный ввоз разрешенных продуктов, экспортируемых странами-бенефициарами на рынки стран, предоставляющих преференциальный режим.

Армения пользуется статусом страны-бенефициара GSP также с Канадой, Японией, Норвегией, Швейцарией. С 1 января 2009 Армения была включена в список стран, получивших режим GSP+ от Европейского Союза.