Кровопролитие на границе Израиля: погибли 16 палестинцев

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш призвал к проведению независимого расследования событий в секторе Газа на границе с Израилем, передает ВВС.

Ранее палестинские власти заявили о гибели 16 палестинцев в столкновениях с израильской армией в пятницу. По этим же заявлениям, сотни протестующих получили ранения и травмы.

Минувшая пятница стала самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года, когда Израиль вел блокаду и обстрел сектора Газа.

Совет Безопасности ООН в ходе чрезвычайного заседания осудил применение насилия в секторе Газа.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайи-Брук Зерихун сообщил на заседании, что ситуация в Газе может еще более ухудшиться в предстоящие дни, и призвал Израиль воздержаться от применения насилия в отношении мирных жителей, в особенности детей.

«Израиль должен выполнять свои обязательства в отношении прав человека в соответствии с международным правом», — сказал он.

В заявлении, распространенном до заседания СБ, представитель Израиля в ООН Данни Данон возложил ответственность за кровопролитие на движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.

Ранее тысячи палестинцев начали шестинедельный протест маршем к израильской границе. Они разбили пять палаточных лагерей у границы в знак протеста, назвав эту акцию «Великим маршем возвращения».

Участники акций протеста требуют возвращения беженцев и их потомков на территории, которые теперь принадлежат Израилю.

Какова ситуация на границе?

Вооруженные силы Израиля заявляют, что в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, и огонь был открыт по наиболее агрессивным зачинщикам, которые пытались повредить пограничные заграждения, а также швыряли в военных камни и бутылки с зажигательной смесью.

Израиль сконцентрировал в этих местах военную технику и снайперов, а также использует слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Израильские военные также сообщили в «Твиттере», что территория столкновений объявлена закрытой военной зоной.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис на брифинге для журналистов сказал, что все погибшие — мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По меньшей мере двое из них, по его словам, опознаны как члены боевого крыла движения ХАМАС.

По заявлению палестинских медиков, один человек погиб еще до начала протестов: 27-летний фермер Омар Самур, по их заявлению, был убит в результате танкового огня возле города Хан-Юнис.

Контролирующая Газу радикальная группировка ХАМАС обвинила Израиль в попытке запугать палестинцев убийством фермера, а также призывами не участвовать в протестах.

Обращаясь к собравшимся у границы палестинцам, лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал: «Мы не уступим ни одной пяди палестинской земли. Для Палестины нет альтернативы и нет никакого другого решения, кроме возвращения территорий».

Газета Jerusalem Post также сообщила, что на митинге присутствовал редко появляющийся на публике нынешний лидер движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар.

Что говорят израильтяне?

Сосредоточенные в этой закрытой приграничной зоне израильские военные удвоили свое присутствие из опасений, что начавшийся протест может вылиться в попытку массового прорыва границы.

«Мы видим попытки совершить теракты под видом выступлений. Мы призываем граждан оставаться в стороне и выступаем с предупреждением в адрес террористической организации ХАМАС, которая ответственна за насильственные выступления и за все, что происходит под ее эгидой» , — заявил генерал Армии обороны Израиля, командующий Южным военным округом Эяль Замир.

Израильские военные обвинили ХАМАС в том, что руководство группировки поставило под угрозу жизнь 7-летней девочки, послав ее через границу, и в циничном использовании женщин и детей в качестве живого щита.

В отношении инцидента в Хан-Юнисе, где погиб фермер, представитель израильской армии сказал, что двое подозреваемых приблизились к разделительному заграждению, начав подозрительно себя вести, после чего танк произвел выстрел в их сторону.

Начавшийся протест израильский МИД охарактеризовал как умышленную попытку спровоцировать конфронтацию с Израилем и заявил, что ответственность за любые столкновения лежит целиком на ХАМАС и других участвующих палестинских организациях.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибег к неожиданной тактике, опубликовав твит на арабском, в котором обвинил ХАМАС в том, что организация играет жизнями своих граждан, и призвал палестницев не участвовать в протестах.

Чем вызван этот протест?

Палестинцы разбили пять палаточных лагерей вдоль границы с Израилем в знак протеста — от Бейт-Ханума на севере до Рафаха у египетской границы.

По данным израильских военных, в этих лагерях разместились порядка 17 тысяч палестинцев.

Хотя большинство протестующих остаются в этих лагерях, отдельные группы молодых людей проигнорировали призывы организаторов не приближаться к пограничным заграждениям и направились в сторону израильских позиций.

«Великий марш возвращения» начался в пятницу, 30 марта, в так называемый День земли, когда палестинцы отмечают убийство израильскими силами безопасности шести демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году.

Предполагается, что протест продлится до 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Государства Израиль в 1948 году.

Марш призван привлечь внимание к одному из основных аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы покинувших территорию сегодняшнего Израиля и разбросанных по миру.

Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

Фото — ВВС