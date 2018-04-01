В посольстве Армении в России состоялся вечер памяти Гарегина Нжде в преддверии 100-летия восстановления государственности Армении

В рамках вечера гости услышали патриотические песни в исполнении вокального ансамбля армянской воскресной школы «Айордац Тун», а также увидели выступление московского этнографического ансамбля «Нжде».

Организатором вечера стал Центр арменоведения «ТИР» при Ассоциации Армянской Молодежи Москвы (ААММ).

Гарегин Нжде (1886 -1955) — герой армянского национально-освободительного движения начала XX века, считающийся одним из идеологов программы объединения армянского народа на всей территории его исторической родины в рамках единого армянского государства.

Открытие памятника Гарегина Нжде в Ереване состоялось 28 мая 2017 года.

Фото — Русарминфо