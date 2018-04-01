В общегородской посадке деревьев приняли участие представители дипмиссий в Армении

В объявленной на 31-е марта общегородской посадке деревьев вместе с мэром Еревана Тароном Маргаряном по традиции приняли участие также представители дипломатических миссий, аккредитованных в РА, а также министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян и министр охраны природы РА Арцвик Минасян.

В рамках посадки деревьев 400 новыми саженцами пополнилась также территория, прилегающая к исторической местности «Кармир блур». Выразив благодарность всем участникам, присоединившимся к инициативе, мэр Тарон Маргарян отметил, что своим участием послы доказывают, что 2800-летний Ереван стал родным для каждого из них.

«Участие аккредитованных в Армении послов в весенней посадке деревьев в последние годы, действительно, стало доброй традицией. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить также всех тех наших сограждан, государственные и общественных организации, которые сегодня с радостью присоединились к объявленным в столице общегородской посадке деревьев и субботнику»,-отметил мэр столицы.

Отвечая на вопросы журналистов, мэр Тарон Маргарян подчеркнул, что расширение зеленых зон общего пользования в последние годы рассматривается в качестве программного приоритета.

«В последние годы мы проводим посадку деревьев на тех участках, где обеспечена система орошения, что позволяет обеспечить приживаемость и дальнейший уход. В прошлом году также мы посадили деревья на этой территории, и сегодня вы можете увидеть, что мы обеспечили 95% приживаемости. Эта одна из тех отраслей городского хозяйства, где мы не должны довольствоваться достигнутым и каждый раз должны делать все возможное для максимального увеличения площади зеленых территорий нашего города. Юбилейный для Еревана год, несомненно, будет отличаться объемом работ в этом направлении. В текущем году площадь столичных благоустроенных и озелененных зон отдыха будет увеличена на 10 га»,-подчеркнул Тарон Маргарян.

Принимающие участие в посадке деревьев аккредитованные в РА послы в свою очередь подчеркнули, что каждый год с огромным удовольствие принимают участие в посадке деревьев в Ереване. Они также отметили, что эта инициатива своеобразный шаг с точки зрения укрепления дружбы между народами, что дает возможность выразить свою любовь и бережное отношение к 2800-летнему Еревану.

Пресс-служба Мэрии Еревана