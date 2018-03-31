Россия между «формальным союзником» и «ценным партнером»

Будут ли заверения о пересмотре политики «оружейного бизнеса» Москвы с Азербайджаном на более высоком уровне?

«Россия сделала выводы, связанные с нарушением баланса вооружений в регионе, и предоставила Армении самые современные средства защиты»,- на днях выступая в НС РА заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мы понимаем, что после боевых действий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, спровоцированной одной из сторон, у армянской общественности были серьезные претензии к России по вопросу поставок оружия Азербайджану по ранее заключенным контрактам… И, поверьте, мы сделали выводы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Россия сделала выводы относительно нарушения баланса в регионе и предоставила Армении самые современные средства защиты», — добавил Затулин.

В последнее время мы часто слышим заявления о том, что Россия «сделала выводы». Объем поставок вооружений на сумму в 5 миллиардов долларов на 2010-2011гг., подписанный между Россией и Азербайджаном, включая контракты на продажу наступательных вооружений, скорее всего, закончился.

Возможно, Москва действительно сделала выводы из того, что в стране, являющейся стратегическим союзником – в Армении, постоянно растут негативные настроения по отношению к России из-за поставок оружия Азербайджану, и это не исходит из российских интересов. Трудно предсказать, каким будет «оружейный бизнес» Москвы с Азербайджаном в будущем, это только время покажет. По крайней мере, известно, что Россия продолжила поставки оружия Азербайджану, в том числе и после военных действий в апреле 2016 года. Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), 65 процентов от общего объема приобретенных Азербайджаном за последние пять лет вооружений – российские.

Сейчас из России нас заверяют, что не поставляют Азербайджану новейшие вооружения. «Поставки вооружений Азербайджану после апрельской эскалации действительно осуществлялись, но по ранее подписанным между сторонами контрактам и соглашениям. Речь идет об обычных средствах вооружения, а не о современных видах вооружения, которые, кстати, были поставлены Армении, причем на совершенно других условиях», — заявил в Ереване Затулин и заверил, что «РФ намерена выполнять свои союзнические обязательства перед Арменией в области обороны и безопасности». «И в дальнейшем, когда дело касается ОДКБ, Россия будет рассматривать любое нападение или военную угрозу Армении, как угрозу самой себе».

Напомним, что недавно председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев заявил в Ереване, что говоря о поставках оружия Азербайджану, заявил, что Россия будет поставлять Азербайджану оружие не в тех масштабах, что до апреля 2016 года: «Мы обязаны делать это в соответствии с договорами. Но по моей информации, это происходит не в тех масштабах, что до апреля 2016 года. Мы, безусловно, реагируем на ситуацию, которая имела место в апреле»,- сказал Косачев.

Просто стоить отметить, что заверения о пересмотре «бизнеса» Азербайджана с Москвой было бы желательнее услышать от «надлежащих органов» и на более высоком уровне, например, лично от Путина или министра иностранных дел, участвующего в переговорном процессе по карабахскому урегулированию или же от министра обороны РФ. А заверения о том, что «Россия будет рассматривать любое нападение или военную угрозу Армении, как угрозу самой себе» не особо выгодны Армении. Безопасность Армении и Арцаха никто не обеспечит лучше, чем армянский солдат. Помимо этого, Армении не выгодно, чтобы ее рассматривали как территорию влияния России. В интересах Армении проводить диверсифицированную внешнюю политику. В этом смысле Россия, похоже, впадает в две крайности.

Для нас было бы выгодно, чтобы Азербайджан не получал от России наступательные вооружения, поскольку эти «сделки» выполняют другую функцию: Алиев в этих условиях чувствует себя свободным, чтобы пойти на авантюру и начать военные действия. Об этом свидетельствует слабость «обоснований» наших некоторых политиков, которые заявляют, что «если Азербайджан не будет у России покупать, все равно, купит у других».

Действительно, так и есть: может покупать у других стран, так и делает, но если более глубоко рассматривать закупки у других стран, то они не означают, в том числе давать «добро» Алиеву на военные действия, тогда как продажа оружия стратегическим союзником Армении содержит в себе более серьезные месседжи. Кстати, в последнее время в российской прессе все чаще поднимается тема неизбежности войны в Карабахе и того «сложного вызова», перед которым стоит российская дипломатия — сохранить баланс между «формальным союзником» или «ценным партнером».

Россия и Азербайджан давно уже являются стратегическими партерами, и бессмысленно указывать Москве — сотрудничать с этой страной или нет. Но партнеры и союзники России своими действиями, шагами могут свою роль и влияние в представлении других усилить.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

29.03.2018г