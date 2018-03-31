Минюст заблокировал обработку персональных данных граждан Армении российско-турецкой компанией «VisaMetric»

Как мы уже сообщали, Агентство по защите личных данных Министерства юстиции Республики Армения начало процесс проверки, для выяснения, насколько обработка персональных данных компанией «VisaMetric» соответствует законодательству РА.

30 марта 2018 года «VisaMetric» представила Агентству уведомление относительно обработки биометрических персональных данных, по итогам изучения которого Агентство обратилось с запросом в компанию «VisaMetric».

В рамках своей компетенции в соответствии со статьей 20 Закона РА «О защите персональных данных» Агентство затребовало необходимую информацию по обработке персональных данных.

Агентство также потребовало заблокировать обработку компанией «VisaMetric» персональных данных – возможность собирать, передавать или использовать персональные данные граждан Армении до завершения проверки, осуществляемой Агентством.

Управление информации и по связям с общественностью Министерства юстиции РА