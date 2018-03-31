Никол Пашинян начал свой пеший марш из Гюмри: «Мы проводим марш во имя победы граждан»

Сегодня с центральной площади Гюмри началась пеший марш, возглавляемый лидером партии «Гражданский договор» и депутатом блока «Елк» Николом Пашиняном. Как отмечает Пашинян, он направлен против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна и РПА. Политическое движение под девизом «Мой шаг» продлится 14 дней и завершится митингом на площади Свободы в Ереване.

«Мы хотим создать площадку для свободного выражения воли граждан. Серж Саргсян намерен расторгнуть договор, заключенный в свое время с гражданами Армении, то обязательство, которое он принял в 2014 году, когда объявил, что больше не будет притязать на пост главы государства. И теперь он осознанно идет на этот шаг. Мы проводим наш марш во имя победы граждан», – сказал Никол Пашинян.

Он выразил надежду на то, что 13 апреля на площади Свободы соберутся сотни тысяч граждан. Сегодня Никол Пашинян направится в Джаджур, а в ближайшие дни посетит другие крупные города Армении. По пути к депутату примыкают его сторонники и единомышленники.