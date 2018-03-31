Франция окажет всяческое содействие должному проведению Ереванского саммита Франкофонии

Президент Серж Саргсян 30 марта принял госсекретаря Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Жана-Батиста Лемуа.

Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящему в октябре этого года в Армении саммиту Франкофонии, а также вопросы повестки привилегированных армяно-французских отношений.

С теплотой вспоминая свой визит в Париж в январе с.г. и встречи с высшим руководством страны, Президент Саргсян отметил, что в Армении с большой радостью ожидают государственного визита Президента Франции, что, по убеждению Сержа Саргсяна, явится большим стимулом для дальнейшего укрепления и развития армяно-французских отношений.

Госсекретарь Жан-Батист Лемуа с удовлетворением отметил, что в Армении ведутся активные работы по подготовке к саммиту и заверил, что Франция окажет всяческое содействие должному проведению того важнейшего события.

На встрече речь шла также о переговорном процессе по мирному урегулированию НК проблемы, региональных проблемах и вызовах.

Пресс-служба Президента Армении