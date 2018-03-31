Напряженность в отношениях между Западом и Россией может усложнить Еревану политику «и-и»: «Жаманак»

Россия, в ответ на шаг США и других стран, выславших десятки российских дипломатов, что было обусловлено обвинениями в адрес России в связи с отравлением в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб, выслала дипломатов США и других стран. Эта война с высылкой дипломатов – новый виток напряженности между Западом и Россией, который пока неизвестно, сколько времени будет продолжаться и чем завершится. Этим вопросом в последнее время часто задаются как в мировых медиа-экспертных кругах, так и в Армении.

Дело в том, что проблема крайне чувствительна для Армении, поскольку напряженность между Западом и Россией может осложнить для Еревана осуществление политики «и-и», вроде более или менее удающуюся так называемую политику сглаживания, когда Ереван окажется перед выбором. Здесь в первую очередь учитывается, несомненно, то, что Россия, имеющая большое влияние на Армению, может потребовать такую ​​позицию, или Запад наконец-таки поставит вопрос, на чьей стороне Армения, в каком, так сказать, цивилизационном лагере.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»