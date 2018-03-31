«Половая извращенность ослабляет армию»: чиновник Минобразования – «Айкакан жаманак»

Проект «Стратегии патриотического воспитания учащихся», который был разработан и опубликован 28 марта Министерством образования и науки РА, удостоился довольно жестких оценок общества, и многие видят в нем опасные тенденции.

В интервью с нами министерство образования и науки ответило на прозвучавшие обвинения, рассказало о «росте порочного уличного поведения среди детей школьного возраста», «наркомании», «половой извращенности» и других проблемных положениях, нашедших место в проекте.

«Я прошу вас присмотреться, сегодня во многих странах формируются такие ценности, к которым наше общество не готово. Например, однополые браки. Это не приличествующее для нашего общества явление. Это со временем становится частью культуры этих стран, оно уже оценено, и никто не может посягнуть на него, потому что это уже стало ценностью. А мы сегодня не готовы к этому. Если мы идем к этому, да, я не погнушаюсь, не побоюсь сказать, что мы начнем ослаблять нашу армию», – сказал чиновник министерства образования и науки и дал ряд примечательных разъяснений.

Анна ЗАХАРЯН

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