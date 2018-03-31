В Британии рассматривают вопрос закрытия «шпионского логова» — торгпредства России: The Telegraph

Deutsche Welle. Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия российского торгового представительства, сообщает британская газета Daily Mail в субботу, 31 марта. Торговое представительство РФ, расположенное в районе Хайгейт на севере Лондона, считают в правительстве Великобритании «шпионским логовом», пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник.

Помимо торговой миссии у Кремля есть еще три основные «базы» в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, отмечает издание.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», разработанным в СССР.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, вслед за ней дипработников РФ выдворили еще из 29 стран мира. 30 марта Москва оповестила послов ряда стран об ответной высылке дипломатов.

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