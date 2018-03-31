Россия отправляет в Армению свои военные комендатуры: «168 жам»

«Убийство армянской семьи в Гюмри стало большим ударом как для Армении, так и для России, после чего было много разговоров о том, какие необходимы меры, особенно когда преступление по масштабу бывает большим. Но там и вообще в воинских частях такие случаи происходят часто, они находятся в компетенции военной полиции, военные не должны и не могут заниматься такими делами. Военная полиция также укомплектована подготовленными специалистами для ведения психологической работы, так как военнослужащие часто сталкиваются с психологическими проблемами», – сказал в интервью нам российский военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя информация о формировании на 102-й военной базе, а также при Ереванском гарнизоне подразделения российской военной полиции.

По его словам, вторым важным обстоятельством является то, что эта полиция будет обладать очень узкими полномочиями, и будет выполнять функции комендантской службы. Российский эксперт также отметил, что эти изменения предпринимаются во всех местах, где у России есть военные базы.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»