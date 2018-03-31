Я лично не знаком с главой Ширакской епархии епископом Микаелом Ачапахяном, но его служение хорошо известно и, вероятно, я не ошибусь, если скажу, что он по праву является одним из самых уважаемых наших священников.

На данный момент, однако, святейший отказывается давать интервью, прекратил участвовать в передаче на духовную тему. По-видимому, он обижен на прессу и пользователей Фейсбук. А причиной обиды, вероятно, стало то, что средства массовой информации, по его мнению, неверно осветили проблему с захоронением погибшего солдата, а «пользователи Фейсбука» прокомментировали проблему со свойственной им односторонностью и злобой. Напомню, что 22 февраля этого года в Арцахе от выстрела противника погиб житель Ахуряна Григор Егоян, и возник проблемы с его захоронением по церковному обряду, так как он, по некоторым утверждениям, не был крещен. Я уже писал о сути дела, и теперь пишу о чувстве обиды.

Я никогда не позволю себе давать советы священнику, и тем более епископу Микаелу. Просто поделюсь опытом своей «журналистской службы». Часто бывает так, что во время интервью или пресс-конференции политики без какого-либо повода «попрекают» журналистов, обвиняя их в чем-то. Первая человеческая реакция вполне естественна, плюнуть на все и уйти, а затем написать пару «сладких» слов об этой несдержанной персоне. Так я и поступал 20-25 лет назад. Но теперь я говорю себе – «стоп», почему я следую за своим чувством обиды, мое дело – передать информацию, а слова этого деятеля – сырье для моей работы. И насколько бы хозяин этого сырья симпатизировал мне или ненавидел, это абсолютно не имеет значения.

Я, вопреки всему этому, выполняю свою работу. Журналист, таким образом, должен в несколько раз больше быть всепрощающим и великодушным, чем политик, чья работа состоит в том, чтобы «корить» оппонентов, и иногда эти «укусы» достаются и журналистам. Когда человек слишком активно размахивает руками, он может задеть и случайно оказавшегося рядом человека.

Миссия духовенства может намного выше, чем журналиста, и, возможно, сходство не так велико. Я просто хотел рассказать, как я пытался преодолеть свои обиды. Другой вопрос, что это не всегда получается.

… Речь о том, что все слова, будь то ласковые или оскорбительные, все справедливые или несправедливые обвинения будут забыты и уйдут. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие мелочи.

АРАМ АБРААМЯН

http://www.aravot.am/2018/03/31//