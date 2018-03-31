Список стран, дипломаты которых «зеркально» высланы Москвой

Россия в пятницу объявила о высылке дипломатов стран, которые решили выдворить российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В пятницу МИД РФ вызвал к себе западных послов, чтобы вручить им ноту протеста и сообщить об ответных мерах, передает Европейская правда.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Из России будут высланы двое нидерландских дипломатов, сообщила посол Нидерландов Рене Джонс-Босс.

В ответ на выдворение трех российских дипломатов из Литвы, Москва решила выслать такое же количество литовских дипломатов, сообщает BNS.

«Россия сообщила о высылке трех дипломатов из посольства в Москве», — сказала советник министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Эстонии Тоомас Педа, сообщает ERR.ee со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

МИД Польши сообщил о высылке четырех своих дипломатов из РФ. Они должны покинуть страну до 7 апреля.

Одному дипломату Латвии приказали покинуть страну не позднее 6 апреля, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.

В МИД Италии сообщили, что Россия высылает двух итальянских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Один дипломат Финляндии, личность которого не называют, должен покинуть Россию в течение двух недель, сообщил финский МИД.

Представитель МИД Швеции сообщил о высылке одного шведского дипломата, информирует Reuters.

Министерство иностранных дел Чехии сообщило о высылке трех сотрудников своего посольства в России, они должны покинуть территорию страны до 5 апреля.

Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персоной нон грата 13 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Британии.

В МИД РФ заявили, что в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Скрипаля Россия объявляет персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.