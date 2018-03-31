Чехия экстрадировала российского хакера в США

Голос Америки. Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США в организации хакерских атак, был экстрадирован из Чехии в Соединенные Штаты. По данным агентства Reuters, в ночь на 30 марта гражданин РФ в сопровождении сотрудников службы судебных приставов США был доставлен на борт самолета Gulfstream V американского минюста.

Специальный борт в пятницу утром приземлился в аэропорту Манассас, штат Вирджиния.

Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу США. Ранее суд присяжных федерального суда в штате Калифорния признал его виновным в организации хакерских атак, отмывании денег и хищении личных данных пользователей сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring.

По данным LinkedIn, в результате действий россиянина могли быть украдены данные почти 100 миллионов пользователей.

После задержания в Праге официальное требование о выдаче Никулина направил чешским властям и МИД РФ. В России хакера обвинили во взломе сервиса по переводу денег Webmoney и похищении 3 500 долларов.

Как подчеркивает агентство Reuters, суд в Чехии разрешил экстрадировать россиянина и в РФ, и в США, предоставив властям старны право принятия окончательного решения. В феврале 2018 года президент Милош Земан рекомендовал минюсту выдать Никулина России.

После скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Прага решили присоединится к странам, поддержавшим позицию Великобритании. Дополнительным аргументом стали заявиления МИД РФ, обвинившего Чехию в разработке химического оружия, которым мог быть отравлен бывший офицер российских спецслужб.

В пятницу посольство РФ в Праге заявило, что пока не получало информации об экстрадиции Никулина в США.

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