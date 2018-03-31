«В венах османских султанов не текла турецкая кровь»: турецкий аналитик

Известный турецкий аналитик Рахми Туран, касаясь осуждений в адрес одного из турецких политиков за брак с женщиной иной национальности, напомнил о матерях османских султанов, которые совершенно не были турчанками.

В статье под названием «Матери Падишаха» Турана он напомнил критикам лидера партии «Saadet» Темела Карамоллаоглу за женитьбу на англичанке, что матери 35 из 36 султанов Османской империи не были турчанками. В статье, в частности, говорится:

«Матери 35 из 36 падишахов (султанов), каждый раз с ностальгией упоминаемой провластной прессой Османского периода, имели русское, армянское, еврейское, греческое, французское, сербское, польское и английское происхождение. Некоторые из них даже не меняли свою религию. Начиная с первого султана османской империи Османа все падишахи проявляли безразличие к турецким женщинам. Поэтому в крови османских падишахов всегда текла чужая кровь.

Этот интересный факт истории показывает, что турецким элементом на протяжении веков управляли падишахи, рожденные от женщин иных народов. Расчеты по специальной компьютерной программе показывают, что турецкая кровь, текущая в венах последнего султана Османской империи, Мехмеда VI Вахидеддина, составляла 0,6 процента.

А почему султаны предпочитали иностранок турецким женщинам, это тема уже другого исследования».

В списке, опубликованном автором статьи, армянское происхождение приписывается матери султана Османской империи Абдула Гамида 2-го. За кровавые погромы армян и других христиан Гамид получил прозвище «Красный султан».

Источник – издание Sozcu