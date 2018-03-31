«Вы представляете, чтобы Миллс вдруг встал и сказал, да, мы помогали «Сасна црер»?» Армен Мартиросян

«Послу США задали конкретный вопрос по поводу «Сасна црер», можно сказать, обвинили в оказании поддержки, и в ответ он защитился, проявил дипломатичный подход. Очевидно, что это присуще государствам. В XXI веке государства не столь привержены вооруженным методам борьбы. Сейчас со стороны международных партнеров больше получает поддержку мирное гражданское неповиновение», – отметил в беседе с Aravot.am заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян, комментируя слова посла США Ричарда Миллса о том, что они не оказывали поддержку вооруженным группировкам, в частности, группе «Сасна црер».

Напомним, что посол США Ричард Миллс в интервью Aysor.am сказал: «Мы не поддерживаем такие группы, которые пытаются незаконным путем свергнуть избранную власть. И мы однозначно осуждаем особенно такие группы, как «Сасна црер», предпочитающие насилие диалогу. Мы не приемлем деятельность «Сасна црер» и других, которые прибегают к насилию или угрожают причинить вред другим для продвижения своей политической повестки. В прошлом году в результате действий членов «Сасна црер» были потеряны жизни людей, а жители прилегающих районов оказались неуместно в ужасной ситуации».

Армен Мартиросян подчеркнул, что Миллс говорил о законных властях, тогда как мы, по его словам, начиная с 95-го года, не имели законных, легитимных властей, потому что не имели легитимных выборов: «В последнем годовом докладе Госдепа отмечается, что в Армении гражданам так и не удается сменить власть путем выборов. Если избирательная система не работает, в этом случае мы не можем говорить о законной власти. Наконец, в заключительном докладе ОБСЕ четко говорится об использовании административного ресурса, предвыборных взятках, давлении в предвыборный период. Если бы все это происходило в их демократической стране, однозначно, что эти выборы не были бы признаны легитимными, но так как мы для них стали не знаю какого сорта страной, они оценивают положительно, если здесь после выборов не происходит убийств».

Согласно Армену Мартиросяну, в целом ответ Миллса был дипломатичен, и не выделялся чем-то особенным: «Вы представляете, чтобы Миллс вдруг встал и сказал, да, мы помогали «Сасна црер». Это было бы абсурдом. Его слова не были неожиданными, и это комментарий, вполне вписывающийся в рамки дипломатической этики».