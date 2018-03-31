Почему журналистские организации решили считать Жирайра Сефиляна политзаключенным?

«Мы признавали и признаем Жирайра Сефиляна политическим заключенным» – ряд организаций, подписавшихся под этим заявлением, осудил приговор в отношении Жирайра Сефиляна.

Среди этих НПО были также и журналистские организации. Какое отношение могут иметь журналистские организации к тому, считать или не считать кого-либо политическим заключенным, мы побеседовали с председателем Комитета по защите свободы слова Ашотом Меликяном. Его организация также подписала это заявление.

Г-н Меликян сказал, что их организация не только журналистская, а в определенном смысле и правозащитная организация, кроме того, это общественная организация. «Поскольку общественные организации, как правило, являются одним из институтов гражданского общества, они могут выражать свою позицию по тому или иному вопросу, вовсе не обязательно, чтобы они занимались только узкой профессиональной деятельностью. А то, что произошло, я думаю, имеет общественное звучание, и естественно, что как активные граждане, организация, мы часто считаем, что обязаны иметь даже позицию и выражать свое мнение. Кроме того, для нас являются весомыми мнения наших партнерских организаций, и мы принимаем их во внимание.

Как правило, мы принимаем во внимание мнение Хельсинкского комитета Армении, для нас важны также мнения и суждения других партнеров. В самом деле, мы были в курсе и следили за процессом, включая и суд, и у нас возникло множество вопросов, на которые не ответили ни правоохранительные органы, ни суд со своим решением. Есть все основания говорить, что Жирайр Сефилян удостоился такого сурового наказания за политическую активность и политическое инакомыслие. Это типично для политических заключенных».

Ашот Меликян сказал, что вполне естественно, что под такими заявлениями подписываются также и журналистские общественные организации: «Очень часто мнение гражданского общества становится известными именно через эти организации».