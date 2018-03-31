Участник ArmHiTec: «Ни один солдат не пострадал. Все что прячут, наши приборы обнаруживают»

29 марта открылась международная выставка вооружения и военной техники «ArmHiTec-2018».

Организаторами выступили Министерство обороны Армении и компания «Завод математических машин Еревана». На международной выставке ArmHiTec-2018 была представлена новейшая военная техника Армении и других стран, инновационные разработки военно-промышленных предприятий.

В павильоне, представляющем Эчмиадзинский приборостроительный завод, демонстрировались световые приборы, блоки противообледенительной системы самолетов, которые в основном касались сферы авиации. «Мы производим их для России», – отметил начальник производства Артур Сирунян.

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Представлявший завод «Электрон» специалист Вардан Дилбарян рассказал о миноискателях, которые производятся совместно с заводом «Электрон». «Мы представили на выставке эволюционное развитие миноискателей, – сказал он. Добавил, что сейчас их в достаточном количестве используют в Армении и Арцахе:

«До сих пор никаких проблем не было, ни один солдат из-за них не пострадал, и они по своим критериям не уступают российским. С будущего года появится новая модель, очень легкая, все собрано в одном стержне, весит всего 1,9 кг, предусмотрена для использования и в воде. Кстати, русские представят их только в этом году, тогда как мы в этом плане окажемся на один шаг впереди них», – сказал господин Дилбарян. Он сообщил, что в отличие от Армении, азербайджанцы не производят устройства, а пытаются покупать их у разных стран, хотя в советские годы и у них был завод.

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«Ни один солдат не пострадал от этого. Все что прячут, наши приборы обнаруживают», – вновь подчеркнул Дилбарян, затем показал другую модель миноискателя, которая используется отрядами особого назначения.

Были представлены также противопехотные мины, которые, по словам специалиста, широко используются в армии. Он добавил, что есть новые модели, которые не предназначены для показа широкой общественности и демонстрируются в секретном зале.

В другом павильоне было представлено оборудование, радары, предназначенные для контроля границы, которые могут работать как сеть, и информация сразу передается на интерфейс.

Представлявший Институт радиофизики специалист Гурген Арабаджян сказал, что в павильоне представлено несколько их проектов, в том числе и инфракрасные датчики. Он сказал, что часть проектов была создана последние годы, есть и их зарубежные аналоги.

Были показаны и бронежилеты, которые легче и крепче благодаря керамической структуре и целлофановому покрытию. Были показаны 2,6-2,3-килограммовые бронежилеты.

Подробности в видеоматериале:

Директор компании UnicumArm Тигран Балоян рассказал о демонстрируемых в их павильоне тепловизорах, приборах ночного видения, которые производятся второй год. По его словам, они усовершенствуются ежегодно.

Рассказ другого специалиста о тепловизорах смотрите в видеоматериале:

Выставка была многолюдной, многие посетители пришли со своими сыновьями школьного возраста, которые не отрывали глаз от оружия и макетов бронетехники.