Глава МИД Армении и госсекретарь МИД Франции обсудили вопросы по подготовке Ереванского саммита Франкофонии: видео

30-го марта министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял делегацию во главе с государственным секретарем иностранныx дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Встреча началась с беседы тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостя, Эдвард Налбандян с теплотой вспомнил встречу с госсекретарем Лемуаном в Париже в рамках визита во Францию в декабре прошлого года.

Выразив благодарность за теплый прием, Жан-Батист Лемуан отметил, что рад быть в дружественной Армении, подчеркнув, что у делегации довольно насыщенная повестка дня визита.

В ходе встречи собеседники детально обсудили вопросы, касающиеся подготовки саммита Франкофонии, заседаний совета министров иностранных дел и постоянного совета Франкофонии, а также сопутствующих мероприятий в рамках саммита, которые состоятся в Ереване с 7 по 12 октября. Стороны обсудили документы, намеченные к принятию на саммите, а также запланированные мероприятия и обсуждения. В этом контексте министр Налбандян отметил, что подготовительные работы 17-го саммита Франкофонии идут полным ходом и в соответствии с установленным графиком, в тесном сотрудничестве со всеми государственными органами Республики Армения и Секретариатом МОФ.

В повестке дня встречи был также включен ряд вопросов, касающихся привилегированных армяно-французских отношений. Собеседники с удовлетворением отметили, что двустороннее армяно-французское сотрудничество имеет продолжительное и всестороннее развитие, ознаменовавшись многочисленными визитами, в том числе на уровне президентов, укреплением межпарламентских связей, установлением новых дружеских связей между регионами и городами Армении и Франции, углублением экономического сотрудничества, расширением присутствия французского бизнеса в Армении, укреплением культурных и научно-образовательных связей.

Стороны также обсудили возможности для сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах, предоставленные в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.

Министр иностранных дел Армении представил собеседнику последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, высоко оценив усилия Франции и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России и США, по мирному урегулированию конфликта.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов международного и регионального значения.

Пресс-служба МИД Армении