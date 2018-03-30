«Граждане Армении после 27 Октября не могут в качестве метода восстания выбирать политический террор»

По словам председателя НПО «Гражданское сознание», политолога Нарека Самсоняна, «поборники политики раскулачивания и снесения голов» должны признать свое поражение

– Президент Армении Серж Саргсян в интервью Tert.am не исключил, что после 9 апреля его кандидатура может быть выдвинута на должность премьер-министра. «…Я никогда не считал себя закостеневшим в своих представлениях человеком. Я не могу не считаться с реальностью и полагать, что не несу ответственности в вопросе обеспечения плавного движения страны к будущему». Потом добавил: «…Не знаю, когда эти обсуждения завершатся. Но если, в конце концов, решим, что я выдвигаю свою кандидатуру, это будет с одной оговоркой – параллельно с выполнением всей полноты конституционных полномочий я буду больше времени уделять передаче опыта молодым лидерам». Можем ли мы констатировать, что «интрига» закончилась? В каких условиях и обстоятельствах Серж Саргсян собирается занять должность премьер-министра государства?

– «Интрига» вокруг данного вопроса закончилась еще в прошлом году — после выборов, когда стало известно, что РПА де-юре получила возможность еще раз сформировать правительство. Кстати, результаты выборов ни одна из оказавших в парламенте сил не стала ставить под сомнение. А в стране после изменения модели правления руководитель парламентского большинства имеет все права, если не говорить – обязательства возглавить власть страны с парламентской системой правления. Остальные комментарии в этом контексте противоречат «азбуке» политологии. Серж Саргсян вступает в должность на первый взгляд в довольно благоприятных условиях, когда в НС нет оппозиции, владеющей реальными силовыми источниками, а основные внепарламентские силы представляют собой группы людей политических радикалов, обещающих раскулачивание и линчевание. Однако с точки зрения развития политической системы ситуация очень опасна, и, полагаю, именно по этой причине в своем интервью Серж Саргсян подчеркивает необходимость «передачи опыта».

– Партии, которые составляют блок «Елк» будут действовать отдельно с целью предотвращения воспроизводства власти Сержа Саргсяна, и, кажется, они по-разному представляют свои действия в этом направлении. Правление Гражданского договора после заседания 19 марта решило инициировать политическое движение против третьего срока правления Сержа Саргсяна, приняло дорожную карту действий, которая будет опубликована 31 марта. Никол Пашинян отметил, что «это будет борьба голыми руками», на насилие насилием отвечать не будут. Какие есть возможности у Гражданского договора с точки зрения мобилизации общества?

– Происходящие в блоке «Елк» события действительно являются поводом для беспокойства, поскольку «Елк», по сути, является альянсом, который пытается внести новую политическую культуру, однако «сепаратизм» одной из сил альянса представляет серьезный риск для превращения вышеупомянутой попытки в эмпирическую реальность. Этой своей попыткой Гражданский договор, по сути, «вернулся на круги своя», и не исключено, что после провала объявленных им целей как отдельная институциональная структура будет ликвидирована. Сегодня невозможно мобилизовать общественность популизмом, и именно поэтому после известных событий в 2016 году все политические силы, которые публично поддержали этот антигосударственный процесс, через год стали политическими аутсайдерами. Единственный способ сегодня мобилизовать граждан с оппозиционными настроениями – внести политическое содержание, но «предотвращение воспроизведения власти» Сержа Саркисяна сейчас является лишенным содержания популизмом, поскольку момент, чтобы предотвратить это, уже утрачен. Кстати, одним из ключевых обоснований в заявлениях лидера Гражданского договора в ходе Конституционных реформ было то, что самым верным способом предотвращения воспроизводства власти Сержа Саргсяна является победа в парламентских выборах, но этого не произошло на выборах в НС, и альянс «Елк», по сути, признал результаты этих выборов, одновременно признав право РПА назначить премьер-министра. Сейчас говорить о смене политической власти нетрадиционными политическими методами, несерьезно. Все это прекрасно осознают две другие партии блока «Елк», и именно это является основной причиной, по которой они отказались от уличной борьбы. После констатации этих фактов становится очевидно, что повестка, которую вносит Гражданский договор, практически обречен на провал, и это, так сказать, более «ложная повестка дня», чем активная пропаганда «НЕТ» в ходе конституционных изменений.

– Против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра на днях прошел марш протеста под девизом «Откажи Сержу», однако участников было мало, даже полицейских там не было. Что привело к изменениям в поведении властей? Почему даже сотрудники полиции не сопровождали этот марш протеста?

– Число граждан, участвующих в марше в рамках этой инициативы еще раз делает очевидным тот факт, что в настоящее время просто невозможно мобилизовать общество (даже тех, кто не имеет партийные интересы) популизмом. И отсутствие полицейских во время марша — лишь свидетельство того факта, что политическая власть с тактической точки зрения находится на несколько шагов впереди. Если внимательно следить за комментариями, которые сопровождали марш, многие просто разочаровались в отсутствии сотрудников полиции, самые честные даже признали, что отсутствие полицейских преследовало цель предотвращения возможных столкновений, и в результате, чтобы следующая акция собрала меньше людей. Привлекать больше людей ценой столкновения с полицией давно уже стало неотъемлемым инструментом гражданского поля, в ходе последнего марша выяснилось, что власти уже и это учитывают.

– Фронт «Во имя государства Армения» проводит акции, они тоже ведут борьбу против власти – в более жестких формулировках. Тем не менее, если есть претендующие стать лидерами оппозиционного движения, почему же нет общественной активности, интереса, чем обусловлен тот факт, что на Площади Свободы люди не собираются?

– Группа людей, собирающаяся на Площади Свободы под упомянутым Вами названием, состоит из опасных «политических лузеров». Изучив политическое прошлое этих людей можно прийти к выводу, что если даже волей случая им будет доверена многолюдная площадь (вспомните поствыборные события в 2013 году), то через несколько дней там останутся лишь их родственники и знакомые. Кроме того, лозунги ненависти, нетерпимости и тот факт, что они уполномочены людьми, заявляющими о необходимости решить вопросы путем применения насилия, являются основной гарантией того, что площадь будет немноголюдной.

– Можно исключить совместную борьбу Гражданского договора и фронта «Во имя государства Армения»? Недавно на судебном заседании по делу членов группы «Сасна црер» была обнародована запись прослушки телефонных разговоров подсудимых, в одной из записей Павлик Манукян в беседе со своими знакомыми-друзьями выражает недоверие по отношению к Николу Пашиняну. Мы имеем дело с обычной ревностью в рядах оппозиционеров, или есть более серьезные причины?

– Павлик Манукян неоднократно делал в адрес Никола Пашиняна подобные заявления (после захвата поста ППС в беседе с одним из журналистов он выражался в адрес Пашиняна матерными словами). А почему так делают члены вооруженной группы, я не могу сказать, но очевидно, что политическая конкуренция может быть одной из основных причин столкновения их интересов. В конце концов, члены этой группы желают видеть радикальную, уличную борьбу, а Никол Пашинян заявил, что является сторонником мирной борьбы.

– Жирайр Сефилян приговорен судом к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Судья посчитал полностью доказанным, что Сефилян в день сотой годовщины Геноцида армян вел подготовку к массовым беспорядкам путем оказания вооруженного сопротивления представителям власти, насилия, уничтожения имущества и т.д., а в дальнейшем, перед референдумом по конституционным реформам незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы с целью захватить стратегические здания и заставить власти предпринять какие-то действия. 17 марта в суде Жирайр Сефилян призвал общественность присоединиться к инициативе фронта «Во имя государства Армения» и положить начало суверенному, достойному национальному государству. Ряд общественных организаций считают Жирайра Сефиляна и других политическими заключенными. Считаете ли Вы пропорциональной меру наказания по отношению к Жирайру Сефиляну и другим, на Ваш взгляд, может ли в будущем проявиться общественное восстание на основе борьбы «Сасна-Церер»?

– Пусть оценку на счет пропорциональности меры наказания дадут юристы, однако, нужно констатировать, что с одной стороны, в нашей стране давно уже является закономерностью избирательное правосудие, но с другой, есть мания всех называть «политзаключенными». По части политической оценки, полагаю, что в любой стране мира неприемлемо называть политзаключенными лиц, которые призывают к смене власти и претворяют эти призывы в жизнь, и именно по этой причине ни одна международная организация не считает этих лиц политзаключенными. Граждане РА после 27 Октября не могут в качестве метода восстания выбрать политический террор, независимо от того, заявляют об этом с Площади Свободы, из уголовно-исполнительного учреждения «Кош» или получающей иностранные гранты организации. В конце концов, поборники политики раскулачивания и снесения голов» должны признать свое поражение. В РА политические вопросы подлежат политическому решению, и рано или поздно все будут вынуждены считаться с этим.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

28.03.2018г