Армения и Греция продолжают совместные усилия по расширению оборонного сотрудничествасфере

Президент Серж Саргсян 29 марта принял находящегося с двухдневным визитом в Армении министра национальной обороны Греции Паноса Каменоса.

Приветствуя гостя и подчеркнув, что армяно-греческие контакты насчитывают тысячелетия и полны многочисленными проявлениями дружбы, Президент Республики счёл не случайным, что отношениям двух стран свойственен высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия. Серж Саргсян с радостью констатировал, что традиционным столпом межгосударственных отношений стало армяно-греческое сотрудничество в оборонной сфере.

Собеседники с обоюдным удовлетворением отметили, что двусторонне сотрудничество в последние годы отмечено взаимными визитами высокого уровня, а также активизацией сотрудничества в оборонной, экономической, культурной, научной и ряде других сфер.

Президент с теплотой вспомнил о своём государственном визите в Грецию в 2016 году и попросил министра Каменоса передать его тёплые приветствия и добрые пожелания премьер-министру Греции Алексу Ципрасу и президенту Прокопису Павлопулосу.

Президент Саргсян и министр обороны Греции Панос Каменос высказали удовлетворение по поводу нынешнего высокого уровня двустороннего армяно-греческого сотрудничества. Серж Саргсян ещё раз выразил благодарность за помощь, которую правительство Греции на протяжении лет оказывает в сфере военного и гражданского образования, отметив, что это большой вклад в дело укрепления дружбы, поскольку получившие образование в Греции армянские студенты вносят свой вклад в развитие двусторонних отношений.

На встрече речь шла также о проходящей в Ереване выставке «ArmHiTec», которую сегодня посетил также министр национальной обороны Греции. Собеседники сочли, что выставка является хорошей возможностью, чтобы ознакомиться с достижениями стран участниц в сфере военной промышленности и развивать военно-техническое сотрудничество.

Министр Панос Каменос отметил, что вместе с армянским коллегой продолжает совместные усилия в направлении расширения сотрудничества в оборонной сфере.

Пресс-служба Президента Армении