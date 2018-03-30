Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области, передает белорусское агентство БЕЛТА.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», – заявил президент Беларуси.

«Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», – подчеркнул белорусский лидер.

Как доложили главе государства, в настоящее время балансы по поставке молочной продукции еще не подписаны, стороны продолжают переговоры. Было высказано мнение, что действия российской стороны по закрытию поставок с ряда белорусских предприятий в том числе связаны с имевшими место поставками в Россию больших объемов сухого молока из других стран, в частности, из Новой Зеландии. Поставляемые дополнительно объемы белорусской продукции, соответственно, способствуют снижению цен на российском рынке, отмечается в сообщении агентства.