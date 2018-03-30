Гела Васадзе: «Никакого вреда от сотрудничества Грузии и Азербайджана для Армении нет» – «Айкакан жаманак»

Отношения Армении и Грузии в последнее время значительно активизировались, учитывая также обоюдные визиты высокопоставленных должностных лиц.

Прежде всего, в конце 2017 года Серж Саргсян посетил Грузию, затем 2 марта текущего года премьер-министр Грузии посетил Армению. В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся политического, экономического сотрудничества, в том числе и вариант альтернативной Ларсу дороги, проходящей по Южной Осетии.

На вопросы «Айкакан Жаманак», касающиеся актуальных вопросов армяно-грузинских отношений, ответил грузинский политолог Гела Васадзе.

– Какие экономические программы могут осуществлять Армения и Грузия? Какие вы видите перспективы?

– Они уже осуществляются. Речь идет об увеличении и углублении торгового оборота. Есть программы, касающиеся сферы энергетики. Эти программы успешно реализуются.

– После того, как премьер-министр Грузии посетил Армению, в азербайджанской прессе появились статьи о «неблагодарной» Грузии, которая всего достигла только благодаря Азербайджану. Какие мнения есть в Грузии относительно этих заявлений?

-– Я даже провел передачу на эту тему, где выступили армянские, грузинские, азербайджанские политологи (речь идет о политико-аналитической передаче «Большая игра», – автор). Грузия находится между двух стран, конфликтующими сторонами. Периодически и в армянской прессе высказывается тревога, что Грузия имеет отношения с Азербайджаном, и в азербайджанской прессе тоже встречаются статьи, где выражается тревога, что Грузия имеет отношения с Арменией. Нам никуда отсюда не деться. Важно то, что на политическом уровне и руководство Армении, и руководство Азербайджана очень хорошо понимают, что никакого вреда Армении от сотрудничества Грузии и Азербайджана нет, а от сотрудничества Грузии и Армении нет вреда Азербайджану.

Эмма ЧОБАНЯН

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