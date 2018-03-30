«Россия не должна выставлять себя как жертву»: Госдепартамент США

Радио Свобода. «Россия не должна выставлять себя как жертву», – заявила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя решение Москвы о высылке 60 сотрудников американских дипмиссий в России и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Реальными жертвами, по словам американского представителя, являются люди, находящиеся в больничной палате в Великобритании и медицинские работники и спасатели в Солсбери, которые могли оказаться в зоне действия химического оружия и которым придется долгое время находиться под наблюдением врачей.

Хизер Нойерт огласила письмо посла США в России Джона Хантсмана, где говорится, что Москва не заинтересована в проведении диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

США оставляют за собой право предпринять дополнительные акции в ответ на действия России. Представитель Госдепартамента назвала кампанией по дезинформации российские заявления о непричастности к химической атаке в Солсбери. «Они мастера пропаганды», – заявила Нойерт. Москва, по ее словам, движется в сторону дипломатической самоизоляции.

Фото — Радио Свобода