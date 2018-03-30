Воздерживаться от архаичного давления на студентов: заявление-требование к вузам и преподавателям

Заявление Образовательной гражданской инициативы (ОГИ)

Образовательная гражданская инициатива зафиксировала ряд частных разговоров и попыток оказать давление со стороны вузов, особенно со стороны преподавателей и административного персонала ЕГУ. Так, злоупотребляя своим служебным положением, пытались давать студентам архаичные советы, запугать их или удержать от активной деятельности следующие преподаватели:

1. Эдгар Калантарян, заместитель декана факультета международных отношений ЕГУ – 20 марта встал возле зала ЕГУ имени Палеанов и не позволил студентам участвовать в обсуждении закона «О высшем образовании», предупредив о возможных последствиях.

2. Арцрун Авагян, декан армянского филологического факультета ЕГУ – 26 марта он провел частную беседу со студенткой первого курса Ани Акопджанян и осторожно попытался оказать психологическое давление на Ани, чтобы она больше не проявляла гражданскую активность.

3. Алик Гарибян, руководитель администрации ЕГУ – 22 марта он вторгся на факультет международных отношений и попытался приструнить активных студентов и начал наставлять их, чтобы они не позорили университет.

Такие действия представляют собой злоупотребление преподавательским положением и административным ресурсом университета, выходящими за рамки законов Армении и присущи для авторитарных режимов, осуществляющих репрессии. Образовательная гражданская инициатива считает неприемлемым наличие такой практики в системе образования Армении. Мы требуем, чтобы ректоры немедленно прекратили звонить по телефону тем или иным руководителям факультетов и кафедр, отдельным преподавателям, рассчитывая на то, что они смогут приручить активных студентов.

Вуз – для студентов, и студент имеет право вести в университете полноценную научную, образовательную и дебатную деятельность, создавать студенческие группы для организации дебатов по академическим и другим темам, представляющим интерес.

Мы требуем воздержаться от практики оказания давления на студентов посредством архаичных и ретроградных методов и уважать основные права и свободы студентов. Если такие шаги повторятся, мы обещаем предать их общественной огласке их подробности и предпринять правовые шаги.

Образовательная гражданская инициатива