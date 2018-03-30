Гарантии посла находятся в некотором противоречии с информацией на сайте VisaMetric: «Айкакан жаманак»

Возникшие среди общественности основные опасения связаны с сохранением конфиденциальности персональных данных, и это вполне логично. Документы, необходимые для шенгенской визы, содержат важную информацию, и предоставление этой информации турецкой компании, причем, в том случае, когда наши страны не имеют дипломатических отношений, вызывает как минимум обеспокоенность.

Посол Германии, комментируя эти опасения, сказал, что защита персональных данных представляет для них большую ценность, и он гарантирует, что какие-либо данные не попадут в руки внешним пользователям.

Гарантии посла находятся в некотором противоречии с информацией на сайте VisaMetric. Оттуда мы узнаем «кому и с какой целью могут передаваться обработанные данные».

«Ваши данные могут быть переданы нашим сотрудникам, поставщикам, агентствам, уполномоченным лицам VisaMetric, физическим и юридическим лицам, юридическим организациям и организациям по обработке данных, чтобы наши сотрудники могли выполнять необходимые действия таким образом, чтобы вы использовали продукты и услуги VisaMetric, и они предлагались вам в соответствии с вашими вкусами и требованиями», – говорится на сайте компании.

Разве «юридические организации и организации по обработки данных» не являются третьей стороной?

Владимир МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»