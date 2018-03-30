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16:44 | Март 30 2018

Наши коллеги погибли, когда старались сделать землю безопасной для народа Нагорного Карабаха: учредитель Halo Trust

Наши коллеги погибли, когда старались сделать землю безопасной для народа Нагорного Карабаха: учредитель Halo Trust

Во время разминирования территории в местечке Казанчи в Мартакертском районе Нагорного Карабаха 29 марта погибли 3 и получили ранения 2 сотрудника Halo Trust. Об этом говорится в распространенном организацией сообщении.

Погибли Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян. Раненые доставлены в Степанакертскую больницу.

В распространенном организацией сообщении отмечается, что они тесно сотрудничают с местной полицией и властями и пригласили внешних специалистов для полного выяснения обстоятельств произошедшего.

«Во всем мире каждый день более 8000 сотрудников Halo отправляются работать в такие места, куда не может ступить нога другого человека, и этот трагический инцидент показывает ту опасность, с которой они встречаются лицом к лицу и важность нашей работы. Наши коллеги погибли, старались сделать землю безопасной для народа Нагорного Карабаха», – сказал исполнительный директор HALO Trust Джеймс Коуан.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН 

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Рубрики: Международные, Происшествия

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