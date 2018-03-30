Пока что нас оставили в покое

Запад и Россия углубляют возникшую в их отношениях пропасть. Ясно, что в этом есть вина обеих сторон. Не оправдывая Россию во всех остальных проблемах, в данном случае вопросы, тем не менее, возникают: в чем был интерес этой страны убивать уже раскрытого и 8 лет проживающего в Британии бывшего агента (если причина не просто слепая месть)? Далее, был ли заинтересован Кремль, который в последнее время прилагает заметные усилия для урегулирования отношений с США и Евросоюзом, в этом международном скандале? И, наконец, если даже отравление Скрипаля было осуществлено спецслужбами России, то равноценны ли «массовая» высылка дипломатов и запугивание новыми санкциями?

Россия авторитарная, крайне коррумпированная, технически и экономически отсталая страна. Эти недостатки, однако, не могут быть исправлены санкциями и высылкой дипломатов. Таким путем эта страна не пойдет также на уступки и во внешней политике: государство, которое живет почти исключительно за счет продажи нефти и газа, зависит в основном от цен на эти товары. А цены на нефть и газ в данный момент не настолько низки, чтобы Кремль был вынужден быть проявлять чрезмерную доброжелательность к Западу.

Следовательно, эта последняя «активность» Соединенных Штатов и их союзников в вопросе России обусловлена не столько внешнеполитическими вызовами, сколько другими проблемами. Политологи в числе этих проблем указывают в первую очередь внутреннюю напряженность в США, которая возникла между Трампом и элитой США. Трамп каждый день вынужден доказывать, что избран не благодаря Путину, вынужден защищаться от такого типа обвинений, демонстрируя жесткую позицию в отношении России. Согласно прогнозам, это положение будет продолжаться столько, сколько Трамп будет президентом.

К счастью, Запад нас, Армению, не призывает выступать с заявлениями типа – «ах, какие плохие эти русские, отравили Скрипаля». Русские тоже не заставляют нас говорить: «Ах, какой плохой Запад», начал на пустом месте дипломатическую войну». Более того, в вопросе Армении они, в общем, придерживаются одинакового мнения и сотрудничают в рамках Минской группы ОБСЕ. Будем надеяться, что так будет продолжаться и дальше.