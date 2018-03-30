Известны имена саперов из HALO Trust, погибших в результате взрыва мины в Арцахе

Проводящая в Арцахе работы по разминированию организация HALO Trust опубликовала имена сотрудников, погибших вчера в результате взрыва противотанковой мины в местности Казанчи Мартакертского района Арцаха. Это Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян. Об этом передает Радио Азатутюн.

Организация сообщает, что двое пострадавших вследствие взрыва в настоящее время находятся в больнице Степанакерта.

HALO Trust связалась с семьями всех погибших и пострадавших.

«Мы тесно сотрудничаем с местной полицией и властями и призываем следователей проинформировать о всех фактах, касающихся инцидента», — говорится в заявлении организации.

Фото — Радио Азатутюн