Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:37 | Март 30 2018
11:37 | Март 30 2018

В ООН распространено заявление Национального Собрания Арцаха по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов

В ООН распространено заявление Национального Собрания Арцаха по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов

9 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа было распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-летия резни армянского населения в городе Сумгаит.

Документ был опубликован  на официальном сайте ООН и доступен по следующей ссылке: https://digitallibrary.un.org/record/1478118/files/A_72_780%26S_2018_200-RU.pdf

Ранее, 2 марта, заявление было распространено также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Международные, Официальные

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