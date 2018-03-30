В ООН распространено заявление Национального Собрания Арцаха по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов

9 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа было распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-летия резни армянского населения в городе Сумгаит.

Документ был опубликован на официальном сайте ООН и доступен по следующей ссылке: https://digitallibrary.un.org/record/1478118/files/A_72_780%26S_2018_200-RU.pdf

Ранее, 2 марта, заявление было распространено также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Пресс-служба МИД Арцаха