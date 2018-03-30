Дело «Сасна црер»: на телах погибших полицейских Артура Ванояна и Юрия Тепаносяна были травмы, нанесенные тупым предметом

Согласно заключению экспертизы, они были причинены при жизни тупым предметом с острым концом.

На теле полковника Полиции Артура Ванояна, погибшего во время захвата полка ППС в 2016 году, кроме огнестрельных травм было и несколько ссадин. Об этом стало известно 28 марта на очередном судебном заседании над членами группы «Сасна црер», захвативших полк ППС, которое ведет судья Месроп Макян.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы на теле были нанесены тупым предметом, а получение огнестрельного ранения связывается непосредственно с фактом его смерти.

Помимо огнестрельного ранения, ушибы имелись также и на теле Юрия Тепаносяна. Согласно заключению судмедэкспертизы, травма была нанесена тупым предметом с острым концом, когда он был еще жив.

Причиной смерти полицейского Гагика Мкртчяна было огнестрельное ранение. Напомним, что в его убийстве обвиняется Армен Билян. Убийство двух других полицейских вменяется подсудимому Смбату Барсегяну.