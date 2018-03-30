Министр обороны Греции в Ереване: «Армения и Греция противостоят общим вызовам и угрозам безопасности»

Армения и Греция противостоят общим вызовам и угрозам безопасности. Об этом вчера в Ереване заявил находящийся в Армении с визитом министр обороны Греции Панайотис Камменос. Об этом передает Радио Азатутюн.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном, Камменос, в частности, сказал: «Греция и Армения были, есть и всегда будут вместе. У нас общие ценности, общая история, общие жертвы двух больших геноцидов армянского и греческого народов, и у нас по-прежнему проблемы с теми же друзьями и союзниками».

Глава Минобороны Греции, страны-члена НАТО, продолжил: «Армения и Греция сталкиваются с общими вызовами и угрозами безопасности, которые требуют от двух стран как всеобъемлющего подхода и понимания, так и твердой политической решимости с тем, чтобы эффективно справляться с ними».

На просьбу одного из журналистов прокомментировать недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «создании великой Турции» и о том, что «если потребуется, мы пожертвуем нашими жизнями и возьмем жизни других», министр обороны Греции ответил так: «Исторически мы европейские страны, с уважением относящиеся к международному праву и правам человека. Наше желание всегда состоит в том, чтобы Турция была европейской страной, которая уважает международное право и права человека. Мы хотим, чтобы Турция приблизилась к европейским ценностям. Но я боюсь, что последнее заявление президента Эрдогана и решения о том, чтобы приблизиться к грезам о создании большой Османской империи, отдалят Турцию от Европы, от международного права, от международного сообщества. Мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы объяснить Турции, что мы хотим мира, но мы должны напомнить Турции, что во многие моменты ее истории, и особенно в моменты ее истории, когда они желали большой Османской империи, они проигрывали, как это было в 1821 году в Греции».

Восстание 1821 года в Греции, которая тогда была частью Османской империи, привело к независимости Греции.

Фото — Радио Азатутюн