«Пусть поднимается волна, которая должна начаться, за них проголосовали 120 тысяч человек, за нас – 770 тысяч»: Шармазанов – «А1+»

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов считает акции против назначения на должность премьер-министра Сержа Саргсяна ложной повесткой: «Если часть оппозиции говорит об институциональности, как же тогда получается, что до часу дня они институциональны, а после часу привержены улице? Я один из 105 депутатов. Что они должны сделать, чтобы я изменил свое мнение? Силой заставить меня изменить мнение?».

Эдуард Шармазанов не верит в народные волнения: «Пусть поднимается волна, которая должна начаться, за них проголосовали 120 тысяч человек, за нас – 770 тысяч, в 2008 году даже одной сотни тысяч человек не вышло под руководством Тер-Петросяна, и сейчас они выйдут по ложной повестке?».

По мнению спикера РПА, самая крупная часть оппозиции – блок «Царукян», молчит, так как он против предложенной партией «Гражданский договор» уличной борьбы. Два других члена блока «Елк» тоже не присоединяются к Николу Пашиняну: «Пусть Пашинян сначала убедит своих партнеров, и лишь потом пытается убедить нас».

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