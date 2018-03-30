Германские правоохранители прослушивали телефонный разговор Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел отношение к организации акций протеста во время обсуждения в июне 2016 года законопроекта о признании Геноцида армян.

Об этом стало известно из телефонного разговора с Эрдоганом депутата правящей в Турции Партии справедливости и развития (АКР) Метина Кюлунка, имеющего тесные связи с преступной группировкой «Проживающие в Германии османцы», запись которого опубликовала немецкая газета «Der Spiegel».

1 июня 2016 года, когда в парламенте Германии обсуждался вопрос о принятии резолюции по признанию Геноцида армян, находившийся в Берлине Кюлунк имел телефонную беседу с Эрдоганом. Беседа тайно прослушивалась полицией Гессена. Кюлунк и Эрдоган во время беседы обсудили организацию митинга против принятия резолюции. Депутат от ПСР говорит: «Жду ваших приказов», в ответ на это Эрдоган отмечает, что снова свяжется с Кюлунком.

Отметим, что в Германии начался судебный процесс против преступной группировки «Проживающие в германии османцы»», с которой связывается имя турецкого депутата. В ходе проведенного правоохранительными органами Германии расследования, было установлено, что Кюлунк в прошлом году несколько раз передавал группировке деньги, с целью приобретения оружия. Выяснилось также, что на полученные деньги «Проживающие в Германии османцы» приобрели различное оружие с целью использования его против курдов.

Обвинения в совершении нападений и создании преступной группировки выдвинуты 8 членам этой группировки.

Напомним, что через день после телефонной беседы Эрдогана и Кюлунка, 2 июня, Бундестаг принял резолюцию о признании Геноцида армян. В последующие дни, после 29 мая и 2 июня, турецкие организации провели в ряде городов Германии акции протеста.

Источник – Haberdar