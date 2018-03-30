Арман Саакян: «Страну держат те, кто богаты»

Начальник управления по управлению государственным имуществом при Правительстве РА Арман Саакян, как и все остальные республиканцы, считает целесообразным, чтобы премьер-министром Армении стал Серж Саргсян. Выступая вчера перед журналистами в Пантеоне «Ераблур», Арман Саакян пожаловался на то, что журналисты не замечают добрых дел и достижений Республиканской партии и Сержа Саргсяна. Журналисты напомнили ему о мнениях оппонентов РПА по поводу того, что Серж Саргсян в течение всех 10 лет своего правления терпел только провалы.

В ответ на вопрос Aravot.am, способствует ли олигархическая система экономики тому, что границы оставались неприкосновенными, Арман Саакян возразил тем, что привел в пример заявленный правительством 7,7-процентный экономический рост, и пообещал, что если не произойдет глобальных потрясений, то в 2019 году граждане Армении почувствует на себе этот рост. Он не считает, что экономика Армении находится в руках олигархии: «Мы, в конце концов, должны понять одно, так принято во всем мире, что страну держат богатые, потому что именно они создают рабочие места».

Арман Саакян не разделяет мнение о том, что богатые люди не допускают экономической конкуренции, что приводит к бедности и эмиграции. «У вас есть ваше мнение, а я высказал свое мнение».

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